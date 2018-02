Atalanta contro il Chievo senza il Papu

Gasp: «Occhio al loro contropiede» Out Gomez e Caldara, dentro Spinazzola per battere il Chievo Verona ed iniziare nel modo migliore il mese più difficile della stagione tra campionato, Coppa Italia e l’impegno tedesco di Europa League.

Un passo alla volta, prima con i veronesi, domenica 4 alle 15 allo stadio di Bergamo. «È rimasto un po’ di amaro in bocca per l’ultimo ko: sono dispiaciuto per il gol preso in apertura, ma la squadra ha fatto una bella prestazione, generosa e coraggiosa - ha affermato il tecnico Gian Piero Gasperini in sala stampa alla vigilia -. Non perdiamo mai, quando lo facciamo è perché impariamo, speriamo allora di non imparare troppo però. Lazio, Cagliari, Napoli e Juventus sono state le ultime sfide casalinghe senza vittorie: abbiamo fatto buone gare, mentre con i sardi non è stata la giornata giusta».

A Bergamo arriva il Chievo Verona di mister Maran reduce da 6 sconfitte e 2 pareggi, senza i tre punti da novembre, costretto a tornare a sorridere per non vedersi tropo vicino alle posizioni che scottano: tra i titolari potrebbe trovare spazio l’ultimo arrivato Giaccherini, avvicinato più volte in sede di mercato ai colori nerazzurri. «Il Chievo è in un momento non dei migliori come risultati: sanno chiudersi e difendersi, sono pericolosi in contropiede e sui calci piazzati. Non voglio l’atteggiamento visto con il Cagliari, un match sciupato dalle disattenzioni, dobbiamo essere attenti e concentrati, i tre punti vorrebbero dire tanto. Prima della Coppa abbiamo Chievo e Crotone: serve rimanere attaccati alla zona Europa in campionato, c’è ancora tempo per pensare al Borussia».

In ottica formazione saranno out Gomez e Caldara, al loro posto Ilicic e Palomino: contro i clivensi potrebbe essere l’occasione per il rientro di Petagna. «Ha avuto una buona reazione, in partita ed in allenamento, l’importante è che stia bene, spesso queste partite sono proprio gli attaccanti a risolverle. Su Ilicic bisogna stare attenti, anche la sua struttura lo dice, non ha un recupero immediato e può avere qualche problema, al contrario di Freuler e De Roon, ma è comunque tra i leader positivi».

I giovani, il pane per i denti del tecnico piemontese che si dispiace per Orsolini, ma si coccola Barrow, sul quale chiede di non avere troppe aspettative. «Su Orsolini sono un po’ dispiaciuto, spero trovi più spazio, ha potenzialità, è un bravo ragazzo, ma dovevo scegliere tra lui o Barrow: gli auguro di fare una buona stagione con il Bologna e speriamo che Barrow possa crescere al meglio e ci possa dare una mano. C’è attesa, i suoi numeri sono importanti, è entrato bene con la Juve, bisogna dargli la giusta chance, ma non voglio mettere attesa eccessiva. Non è solo veloce, sa muoversi bene, preferisce partire da lontano e vede la porta, non è una punta centrale. C’è troppa attesa e mi sembra eccessiva, speriamo diventi un talento, ma non mettiamogli fretta».

