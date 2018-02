Atalanta contro il Crotone di Zenga

Squadra «affamata» e pericolosa Ecco le probabili formazioni della gara che sabato 10 febbraio alle 18 vedrà scendere in campo i nerazzurri.

È ora di partire verso nuovi traguardi, quelli decisivi di una stagione, un tour de force che ci dirà quale sarà il destino dell’Atalanta. Si parte dallo Scida di Crotone per l’anticipo delle 18 del sabato, dove la formazione di Gasperini troverà una squadra affamata, vogliosa di confermare quanto fatto in casa dell’Inter, un pareggio che ha fatto rinascere entusiasmo attorno alla formazione di mister Zenga. Brutta bestia questo Crotone, in grado di esaltarsi grazie all’entusiasmo del suo pubblico di casa: torniamo indietro di pochi mesi e pensiamo a quello che era l’effetto Comunale contro una grande ed ecco scoperto cosa aspetta l’Atalanta.

Campionato Serie A 2017-2018 Atalanta - Chievo tifosi curva nord

(Foto by Magni Paolo Foto)

Esatto, i nerazzurri sono ormai una grande e così li ha considerati mister Zenga in sala stampa alla vigilia: maggior motivo per non fidarsi dell’ex bandiera interista, bravo come pochi a costruire l’ambiente ideale fra i propri ragazzi.

Campionato Serie A 2017-2018 Atalanta - Chievo Cristante

(Foto by Magni Paolo Foto)

Sicuramente non sarà lo stesso film scabroso visto lo scorso week end allo stadio di Bergamo da sponda veronese: il Crotone non è il Chievo e non farà barricate, spinto dall’entusiasmo della sua gente e per Papu e compagni, ancora out ma sulla via del recupero, si prospetta una partita simile a quella di Reggio Emilia vinta con il Sassuolo e un vantaggio evidente. Nessun tipo di turnover, mister Gasperini è stato chiaro, i conti si faranno dopo il match contro il Borussia Dortmund in programma giovedì 15 ed in attesa della Fiorentina nel prossimo week end. Spazio dunque alla formazione tipo, ad eccezione del Papu Gomez e di Caldara, sempre fermi per i problemi alla schiena delle ultime settimane, ma vicini al recupero. Mancini e Palomino si giocano un posto tra i difensori, mentre per il resto la formazione sembra fatta: Cristante a illuminare, Ilicic e Petagna in avanti. Servono i gol delle punte, questo appare scontato, nel tour de force dei sogni atalantini.

Le probabili formazioni

Crotone (4-3-3): 1 Cordaz; 37 Faraoni, 7 Ceccherini, 23 Capuano, 20 Pavlovic; 92 Benali, 38 Mandragora, 10 Barberis; 29 Trotta, 17 Budimir, 5 Stoian. A disp.: 3 Festa, 78 Viscovo, 93 Ajeti, 34 Simic, 89 Crociata, 21 Zanellato, 6 Rohden, 13 Izco, 99 Simy, 9 Nalini. All. Zenga.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Berisha; 3 Toloi, 28 Mancini, 5 Masiello; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 4 Cristante; 72 Ilicic, 29 Petagna. A disp. 91 Gollini, 31 Rossi, 6 Palomino, 8 Gosens, 95 Bastoni, 32 Haas, 21 Castagne, 23 Melegoni, 99 Barrow, 9 Cornelius, 88 Schmidt. All. Gasperini. Arbitro: Massa di Imperia.

Torna «TuttoAtalanta diretta stadio» su Bergamo Tv. A commentare la sfida di campionato tra i nerazzurri e il Chievo a partire dalle 17 alle 21 di sabato l’allenatore Sandro Salvioni; il giornalista Arturo Zambaldo; l’opinionista Luciano Passirani; Carlo Canavesi e il medico Massimiliano Limonta. Collegamenti con il giornalista televisivo Matteo De Sanctis. Interventi tramite video chiamate Skipe, con Ralf Hildebrand, Massimo Casari, Attilio Varischetti, Gianni Gabbiadini, Eugenio Fagiani e Mario Gamba (da Monaco di Baviera). Al termine della partita, dalla sala stampa dello stadio Scida interviste agli allenatori dell’ Atalanta,Gian Piero Gasperini e del Crotone, Walter Zenga. Conduce la trasmissione Fabrizio Pirola. I telespettatori possono inviare messaggi al numero 335.6969423. Bergamo Tv si riceve sul canale 17 del digitale terrestre e in streaming sul portale www.bergamotv.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA