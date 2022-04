Atalanta, contro il Torino gara decisiva. Verso il rientro Toloi e Malinovskyi

Atalanta subito al lavoro dopo l’importante vittoria a Venezia, che ha ridato morale e motivazioni alla squadra, chiamata a un finale sprint di campionato per cercare di riconquistare un posto in una competizione europea della prossima stagione: Champions quasi impossibile, Conference ed Europa League più alla portata.

Decisiva la prossima partita con il Torino (recupero della prima giornata di ritorno che non si disputò per casi Covid tra i granata), che già incombe: si gioca la sera di mercoledì 27 aprile al Gewiss Stadium . E non sarà una passeggiata: i granata di Juric (allievo di Gasperini) quest’anno sono sempre temibili. Ma i nerazzurri hanno ritrovato i gol dei loro bomber (Zapata e Muriel su tutti) e sono pronti a dare continuità alla svolta in laguna.

E a proposito di reparto offensivo, tra i convocati potrebbe tornare Malinovskyi. la contusione al ginocchio rimediata contro il Torino si sta riassorbendo e c’è fiducia per il suo recupero. Così come per quello di Toloi in difesa: l’oriundo si era fermato durante la partita col Sassuolo per un problema al flessore destro. Difficile invece che ce la facciano Pezzella (distrazione all’adduttore destro) e Maehle (reduce da intervento chirurgico a causa di un’appendicite). Da valutare il terzo portiere, Rossi, fuori a Venezia per una gastroenterite.