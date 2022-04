Atalanta, contro il Verona per tornare a vincere. Formazione: rientra de Roon

La sfida di Pasquetta Dopo gli ultimi ko in campionato e in Europa League, i nerazzurri devono cambiare passo se vogliono tornare in corsa per un posto in una competizione continentale nel 2022/23. Rebus formazione.

Adesso basta passi falsi, contro il Verona la sera di lunedì 18 aprile (fischio d’inizio alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo) servono tre punti per non perdere altro terreno e vedere allontanarsi sempre più la zona Europa in campionato: l’Atalanta è al momento ottava e quindi fuori dalle posizioni utili. Per capire che formazione schiererà Gasperini e sciogliere gli ultimi dubbi, bisognerà ancora aspettare l’allenamento della mattina di Pasqua e la rifinitura della mattina seguente,

Non è certo neppure il modulo: il 3-4-3 che funzionò bene all’andata (2-1 per l’Atalanta al Bentegodi) o il 4-2-3-1 che dette buoni risultati a Lipsia nell’andata dei quarti di finale di Europa League (1-1)? Sicuro invece il rientro di de Roon a centrocampo, dopo un turno di squalifica, mentre sarà sicuramente assente Maehle (operato a causa di un’appendicite), oltre al solito Ilicic. Freuler e Toloi si sono allenati a parte e sono in forte dubbio per la partita: lo svizzero è affaticato e potrebbe non essere rischiato visto che contro il Lipsia era reduce da un recupero lampo da una guaio al flessore destro; stesso discorso per l’oriundo (guai muscolari anche per lui), che già era fuori nel ritorno contro i tedeschi.