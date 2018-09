Spal-Atalanta 0-0 - Segui la diretta

Petagna sfiora il gol dell’ex Segui la diretta della partita tra Spal e Atalanta. A Ferrara i nerazzurri affrontano i padroni di casa nella sfida che vale il terzo posto in classifica.

Tre punti che valgono oro quelli che Atalanta e Spal si contendono nell’ultima sfida della quarta giornata di campionato. Per i nerazzurri la vittoria vale il terzo posto in classifica, addirittura il secondo per gli spallini che hanno iniziato il campionato nel migliore dei modi. La partita si decide sul terreno di gioco e non sugli spalti, fortunatamente, ma il catino di Ferrara si farà sentire a sostegno di una formazione che cerca la salvezza e che ha iniziato alla grande il campionato, soprattutto grazie alle prime due vittorie in apertura. Gasperini avrà un’arma in più: Ilicic è stato convocato dopo lo stop a causa di un’infezione. Rispetto alla formazione schierata contro il Cagliari c’è il Papu Gomez dal primo minuto insieme a Rigoni, mentre Pasalic è in panchina. Il potenziale d’attacco è di altissima qualità, ma – il Cagliari lo ha già dimostrato – gli avversari stanno già studiando le contromosse. L’Eco di Bergamo, come sempre, vi propone la cronaca in diretta della partita.

PRIMO TEMPO

25’ - Cross del Papu Gomez per Castagne che non riesce ad arrivare sul pallone.

22’ - Che parata Gollini! Petagna spara un piattone a colpo sicuro, ma trova sulla sua strada il portiere nerazzurro.

16’ - Pressione di Castagne al limite dell’area spallina, Gosens si libera e prova il sinistro: alto.

13’ - Destro dalla distanza di Antenucci. Gollini lascia scorrere sul fondo. Nessun pericolo per lui.

7’ - Palomino fa sentire i tacchetti ad Antenucci. Un intervento alla Paolo Montero.

6’ - Ammonito Freuler.

5’ - Prima occasione per l’Atalanta. Bel cross al centro per Zapata che stacca di testa e manda a lato di poco.

1’ - Partiti!

FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL: Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

ATALANTA: Gollini, Toloi, Masiello, Palomino, Gosens, Freuler, de Roon, Castagne, Rigoni, Gomez, Zapata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA