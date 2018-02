Atalanta, cori contro Batshuayi?

L’Uefa apre procedimento disciplinare L’Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro l’Atalanta per i presunti cori razzisti rivolti all’attaccante del Borussia Dortmund Michy Batshuayi durante la partita di ritorno dei sedicesimi di finale terminata per 1-1 con il passaggio dei tedeschi agli ottavi.

La commissione valuterà il caso dei nerazzurri il prossimo 22 marzo. «Nel 2018 ancora “buu” razzisti dagli spalti... Davvero? Spero che vi divertiate a vedere il resto dell’Europa League in tv, mentre noi siamo avanti». Ha scritto il giocatore su Twitter subito dopo la partita. Sulla circostanza riportata dall’attaccante è intervenuto a Sky Sport anche il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi: «Onestamente non li ho sentiti. Se ci sono stati, chiediamo scusa a lui e sono cose che non devono capitare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA