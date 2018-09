Atalanta, crisi di gioco e risultati

Dacci la tua spiegazione Periodo nero per i nerazzurri che dopo l’eliminazione dall’Europa League hanno inanellato una serie di risultati negativi. Quale è la tua opinione su quanto sta accadendo? Scrivici.

Terza sconfitta nelle ultime tre partite e nessun gol segnato in azione. Dal momento dell’eliminazione dall’Europa League, lo scorso 30 agosto, la squadra di Gasperini non è sembrata più la stessa che aveva messo sotto la Roma e travolto il Frosinone e quella che a inizio stagione aveva convinto in Europa. Poi il tonfo di Copenaghen ai rigori, uno spartiacque di questo inizio di stagione. Le sconfitte con Cagliari prima e Spal lunedì hanno fatto accendere una spia di allarme, anche perchè non c’è solo la mancanza di gol e di punti, ma quello che preoccupa maggiormente è il gioco, lontano mille miglia dagli standard della scorsa stagione.

Quale è la spiegazione di questo momento no? Chiediamo a voi cosa ne pensate.

