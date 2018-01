Atalanta, doccia fredda per i tifosi

Annullati biglietti per 3 settori a Dortmund Si tratta di quelli acquistati per i settori più vicini al tifo tedesco: tribuna Sud, Sud-Est ed Sud-Ovest per la partita d’andata del 15 febbraio.

Doccia fredda per alcuni tifosi atalantini che hanno acquistato on line il biglietto per la partita di andata di Europa League del 15 febbraio a Dortmund (ore 19) contro il Borussia. Nella serata di martedì 23 gennaio in diversi hanno ricevuto una mail dalla società tedesca con la quale si annunciava che i biglietti erano «stati annullati a causa delle misure di sicurezza».

Situazione confermata anche dall’Atalanta in un comunicato ufficiale sul suo sito: «Come da indicazione del Borussia Dortmund, in relazione alla partita di andata dei sedicesimi di finale di Uefa Europa League Borussia Dortmund-Atalanta, in programma alle 19 giovedì 15 fabbraio al Signal Iduna Park, si informa che NON sarà consentito l’accesso allo stadio a tifosi atalantini che abbiano acquistato online i settori: “south-stand” (sections 10-15 e 80-84) e “south-corner-stands” (south-west sections 35-39 e south-east sections 85–89). L’accesso all’impianto sarà negato per motivi di sicurezza. Il Borussia Dortmund informa inoltre che, il giorno della partita, NON saranno in vendita tagliandi per i tifosi atalantini».

«In conformità con i regolamenti Uefa - si legge nella mail - il Borussia Dortmund come organizzatore, deve garantire una separazione tra i tifosi di casa e gli ospiti. Di conseguenza i biglietti non possono più essere consegnati ai tifosi ospiti. Inoltre, i biglietti per la tribuna Sud, Sud-Est e Ovest vengono venduti esclusivamente ai membri del club, ai fan-club e ai tifosi abbonati». Quindi, dalla lettura della mail, sarebbero tre i settori coinvolti: la tribuna Sud (il muro giallo, regno dei tifosi di casa), le adiacenti Sud Est e Sud-Ovest. In sostanza i settori più caldi del tifo tedesco, dove dovrebbero essere stati vendute poche decine di ticket ai tifosi nerazzurri. Le restrizioni non dovrebbero quindi riguardare le altre parti dello stadio dove i tifosi bergamaschi hanno acquistato on line probabilmente oltre un migliaio di biglietti da venerdì 12 gennaio, quando è stata aperta la vendita libera. «L’importo addebitato sarà rimborsato nei prossimi giorni sul suo conto corrente o sul conto della carta di credito» prosegue la mail, che ricorda come «per l’acquisto dei biglietti si prega di contattare direttamente l’Atalanta che per i propri tifosi ha ricevuto oltre 3.000 biglietti per il settore ospiti». Ma il problema è che i bergamaschi ne hanno acquistati altri e in altre parti dello stadio, e che in molti hanno già pagato anche viaggio e pernottamento.

