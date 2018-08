Atalanta, è già tempo di turnover

Contro l’Hapoel Mancini e Djimsiti Calcio d’agosto, sempre insieme all’Atalanta. Potrebbe essere poco più di una passeggiata l’impegno di Reggio Emilia del 16 agosto alle 20 contro l’Hapoel Haifa dopo il successo dell’andata per 4-1 nel turno preliminare di Europa League.

Quando c’è di mezzo l’Atalanta e il suo mister non c’è mai nulla di scontato ed ecco che le parole del tecnico della vigilia hanno sicuramente scosso l’ambiente del tifo atalantino e fanno riflettere, su tutte la frase «se le aspettative sono quelle di ripetere le due annate precedenti, forse ci vuole un allenatore più bravo». L’argomento è il calciomercato e più di una volta il tecnico piemontese ha chiesto d’intervenire: in entrata sono arrivati Zapata e Pasalic, ma è chiaro che il Gasp s’aspetta qualcosa di più e adesso che mancano pochissimi giorni alla fine della sessione estiva ancora una volta ha ribadito il suo disappunto, facendo passare in secondo piano la partita di Reggio Emilia.

L’impegno però non deve e non può essere sottovalutato e soprattutto i nerazzurri devono rimanere concentrati sull’avversario: naturalmente gli israeliani dovrebbero compiere un’impresa galattica, ma l’Atalanta ha dimostrato di essere superiore in ogni reparto. Basterebbe un golletto in avvio di match per mettere in chiaro le cose e poi sarà solo più di un allenamento in un periodo che vedrà i nerazzurri super impegnati tra Europa League e campionato ed ecco la paura di non riuscire a reggere i tre fronti nelle parole del tecnico alla vigilia.

Gasperini sarà costretto al turnover in vista dell’esordio in serata a Bergamo lunedì 20 agosto contro la neopromossa Frosinone. Tra i pali prosegue il ballottaggio tra Berisha e Gollini, mentre in difesa ci sarà spazio a due new entry come Mancini e Djimsiti con Toloi; a centrocampo sulla destra vedremo Castagne, mentre per Freuler e de Roon inizia il tour de force, con Reca pronto all’esordio a sinistra. L’altro ballottaggio è quello tra Barrow e Zapata, mentre capitan Gomez è inamovibile: alle loro spalle scalpita Pasalic, che però dovrebbe ancora una volta partire dalla panchina lasciando spazio a Pessina.

In attesa di notizie dal calciomercato, ricordando anche che dopo agli sfoghi estivi del mister sono seguiti gli arrivi del colombiano e dell’ex Milan e Chelsea, il pubblico atalantino è pronto a rimettersi in marcia verso Reggio Emilia, con gli occhi e il fisico al Mapei Stadium e uno sguardo a quello che succede a Copenaghen, dove i danesi partono con il vantaggio del 2-1 esterno contro il Cska Sofia, la sfida dalla quale usciranno i prossimi avversari dei nerazzurri.

La probabili formazioni:Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Mancini; Castagne, de Roon, Freuler, Reca; Pessina; Barrow, Gomez. All. Gasperini.

Hapoel Haifa (4-3-3):Setkus; Malul, Tamas, Kapiloto, Dilmoni; Arel, Sjostedt, Plakushchenko; Vermouth, Papazoglou, Buzaglo.

Arbitro: Frank Schneider (Francia)

La gara di ritorno del terzo turno dei preliminari di Europa League tra Atalanta e Hapoel Haifa sarà al centro anche della prima serata dell’emittente televisiva regionale Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre – live streaming www.bergamotv.it): come all’andata anche stavolta si parte in anticipo di un’ora rispetto al fischio d’inizio del match, quindi alle 19, con il via della trasmissione “Diretta Stadio Europa League” e i primi collegamenti video dal “Mapei Stadium” di Reggio Emilia con gli inviati Matteo De Sanctis ed Elisa Cucchi all’esterno dell’impianto di gioco. Nello studio condotto da Giorgio Bardaglio invece, oltre al decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi, la postazione per la cronaca della partita sarà affidata a Fabrizio Pirola mentre a Elisa Cattaneo toccherà il compito di interagire con i tifosi da casa che potranno commentare in tempo reale l’andamento della gara scrivendo i loro messaggi con sms al 335.6969423. Ampia pagina dopopartita con la diretta delle conferenza stampa dei due allenatori e le interviste ai calciatori dell’Atalanta che si fermeranno nella cosiddetta “mixed zone”. Venerdì, infine, appuntamento dalle ore 21 con l’analisi finale di “TuttoAtalanta Europa League”, sempre su Bergamo Tv.

