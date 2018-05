Lazio-Atalanta 1-1 - Segui la diretta

Vantaggio di Barrow, pari Caicedo Segui la cronaca in diretta della partita tra Lazio e Atalanta. Per i nerazzurri è la prima finale della volata che porta all’Europa League. E settimana prossima arriva il Milan in quello che si preannuncia come lo scontro decisivo.

Lazio-Atalanta, la prima finale per l’Europa League. I nerazzurri affrontano la prima gara decisiva di una volata europea che sembra infinita, soprattutto perché le avversarie non stanno a guardare. Il Milan, atteso a Bergamo settimana prossima, ha rifilato 4 gol al Verona balzando di nuovo al sesto posto. Sampdoria e Fiorentina sono impegnate in due scontri contro Sassuolo e Genoa, sicuramente più abbordabili rispetto ai biancocelesti. Che devono fare punti per rimanere nel treno della qualificazione in Champions league.

Stagione finita per Petagna, Gasperini si affida ancora alla sorpresa Barrow, la giovane speranza nerazzurra che ha dato nuova linfa all’attacco in questo finale di campionato. Ilicic parte ancora dalla panchina: al fianco di Barrow ci saranno Cristante e il Papu Gomez. Al centro della difesa Palomino sostituisce Caldara squalificato. L’Eco di Bergamo, come sempre, vi propone la cronaca in diretta della partita.

SECONDO TEMPO

16’ - Lazio che spinge molto soprattutto sulla sinistra con Felipe Anderson.

6’ - Dentro Ilicic, fuori Barrow.

4’ - Gran botta di de Vrij da fuori area, palla alta di un soffio. Inizio pimpante della Lazio.

1’ - Iniziata la ripresa.

PRIMO TEMPO

46’ - Finito il primo tempo: 1-1. I risultati provvisori delle avversarie: vince la Fiorentina, pareggia il Genoa.

43’ - Freuler da fuori con il destro, palla alta.

32’ - Destro dalla distanza di Milinkovic-Savic, Berisha senza problemi.

24’ - Pareggio della Lazio. Grande azione di Luis Alberto che stoppa sulla destra, mette al centro una palla perfetta per Caicedo che non deve far altro che spingere in porta.

18’ - Ancora occasione per Barrow che libera il destro respinto dalla difesa. In questo caso l’attaccante pecca di egoismo perché a destra c’era Cristante liberissimo.

17’ - Ancora Barrow a liberare Cristante, girata precisa murata da Luis Felipe.

16’ - La Lazio si fa vedere dalle parti di Gosens con un bel lancio per Marusic chiuso dall’esterno nerazzurro.

14’ - Bello spunto di Castagne sulla destra che ruba palla, si accentra e prova a servire Gomez sul secondo palo. Palla intercettata dalla difesa biancoceleste.

9’ - Palo di Gomez! Atalanta ancora pericolosissima: ruba palla davanti alla difesa, Cristante cerca di liberarsi, poi la sfera finisce a Gomez che cerca il destro a girare. La palla si stampa sul palo a portiere battuto. Peccato.

2’ - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!! Musaaaaaaaaaaaaaaa Barrowww!! L’attaccante riceve palla tra i due difensori biancocelesti, si presenta di fronte a Strakosha e non lo perdona. Palla in rete, Atalanta in vantaggio.

1’ - Partiti!

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO: Strakosha; Caceres, de Vrij, Luiz Felipe; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Murgia, Lulic; Luis Alberto; Caicedo.

ATALANTA: Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Barrow, Gomez.

