Atalanta, ecco le nuove maglie -Foto

Vince la tradizione. La terza è turchese Ecco le nuove maglie dell’Atalanta per la stagione 2017/2018.

Al Roof Garden in città, sono state presentate le nuove maglie versione 2018-2019, in vista dell’Europa e le sorprese non sono mancate, con la seconda casacca nerazzurra che presenta al centro il simbolo della società in pieno petto e lo sponsor unico Radici in evidenza su tutte le versioni. Sono passate solo 24 ore dall’esclusione del Milan dall’Europa League, ma l’Atalanta sembra non pensarci troppo.

«Le maglie sono una più bella dell’altra -ha affermato il Presidente Antonio Percassi- siamo contenti di fare i preliminari con i conti giusti. Lavoriamo per i preliminari, il programma non cambia nonostante tutto: preferiamo parlare sul campo. Vogliamo allestire una squadra competitiva e abbiamo diversi giocatori in testa, sentiremo il mister e capiremo le sue esigenze. Freuler e Papu sono nostri e adesso abbiamo già quattro attaccanti». Sono queste le prime parole del presidente ai margini della presentazione. Ma ecco le foto e i video delle nuove divise.



(Foto by Simone Masper)



(Foto by Simone Masper)

