Atalanta, 4-0 contro il Brusaporto

Gol di Gomez, Ilicic e Tumminello - Video La tradizionale amichevole a Rovetta per la terza edizione del Trofeo Fra.Mar. Autogol al primo tempo propiziato da Hateboer.

Seconda amichevole stagionale a Rovetta per l’Atalanta, impegnata contro il Brusaporto, formazione bergamasca di Eccellenza, battuta con un netto 4-0. La terza edizione del Trofeo Fra Mar, sponsor atalantino, vede sempre protagonista la formazione gialloblu, che per la prima volta si presentano ai nastri di partenza senza il loro storico presidente Giovanni Comotti, scomparso nella scorsa stagione.

Il primo tempo era terminato con l’Atalanta in vantaggio di 1-0: primi 45’ spenti, sui quali di sicuro sono pesati i carichi di lavoro per i nerazzurri. Buon Brusaporto, che senza preparazione regge senza troppi problemi e passa in svantaggio con uno sfortunato autogol di Zanchi al 40’, nel tentativo di anticipare Tumminello. Proprio l’ex romanista è stato tra i più attivi colpendo un palo al 34’ con un sinistro di prima intenzione, mentre Petagna si è divorato il 2-0 al 42’ sparando addosso al portiere. Buona la prestazione di Pessina in mezzo al campo e di Tumminello in attacco.

Nella ripresa l’Atalanta raddoppia in apertura con Tumminello, bravo a farsi trovare al punto giusto su un calcio d’angolo spizzato da Mancini al 10’. Ecco il video del gol:

I decibel salgono al Marinoni di Rovetta; sotto il temporale entrano le stelle Gomez, Ilicic, de Roon e Barrow. Al 22’ è proprio il Papu a mettere il suo sigillo al match con il 3-0 al volo da due passi su imbeccata di D’Alessandro. Al 24’ inizia lo show di Ilicic che colpisce la traversa da posizione ravvicinata ed è lo stesso attaccante nerazzurro a siglare il 4-0 dopo aver messo a sedere due avversari. Il match termina sotto il diluvio al 35esimo, ma non sarà l’unico impegno per Papu Gomez e compagni. Tour de force nel week end per la formazione di mister Gasperini: dopo l’impegno con il Brusa, domenica 15 alle 17 a Clusone c’è la sfida contro il Chiasso.

Atalanta primo tempo (3-4-3): Radunovic; Castagne, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Haas, Pessina, Reca; D’Alessandro, Tumminello, Petagna. All. Gasperini.

Atalanta Secondo tempo (3-4-3): Rossi; Toloi, Djimsiti (15’ st Ilicic), Mancini; Hateboer (15’ st Gomez), Haas (15’ st Valzania), Pessina (15’ st de Roon), Gosens; D’Alessandro, Tumminello (15’ st Barrow), Reca. All. Gasperini.

La formazione in campo per Atalanta - Brusaporto a Rovetta

Le immagini delle due partite amichevoli Atalanta-Brusaporto e Atalanta-Chiasso in onda su Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre - www.bergamotv.it): lunedì 16 luglio alle 22 andrà in onda un’ampia sintesi di un’ora della sfida di Rovetta tra Atalanta e Brusaporto (Eccellenza), il giorno dopo martedì alle ore 22 sarà il turno invece della gara di Clusone tra l’Atalanta e gli svizzeri del Chiasso. Telecronaca a cura di Matteo De Sanctis con commento tecnico di Nado Bonaldi.

