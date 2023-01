Atalanta, Hojlund convince: a Bologna potrebbe essere titolare

A lui va una gran fetta di meriti della rimonta contro gli spezzini. E meno male, visto che i due compagni di reparto Zapata e Muriel non sono al top della forma. Sarà importante saperlo gestire senza buttargli addosso da subito eccessive responsabilità.

Ma a tal proposito ci è venuto in mente di accostare il danesino a Beppe Savoldi che a metà anni ’60, appena diciottenne, fu lanciato a sorpresa in prima squadra per poi bruciare le tappe verso una carriera luminosa. Salvo sorprese a Hojlund potrebbe essere consegnata la maglia di titolare nel posticipo di campionato di lunedì sera a Bologna. Del resto rinunciare al suo apporto dopo le ultime prestazioni sarebbe un vero peccato.