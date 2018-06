Atalanta, i sorteggi di Europa League

Domani la diretta su Bergamo Tv Mercoledì 20 giugno a Nyon ci sarà il sorteggio per le squadre del primo e secondo turno di qualificazione: l’Atalanta conoscerà il suo cammino.

È durata due ore a Nyon, in Svizzera, l’udienza difensiva del Milan alla Camera giudicante della Uefa, composta da cinque giudici di nazionalità differenti. A causa del mancato rispetto delle regole imposte dal fair play finanziario, la società rossonera rischia l’esclusione dall’Europa League guadagnata sul campo chiudendo al sesto posto in classifica lo scorso campionato davanti all’Atalanta, costretta a disputare i preliminari. Se la Uefa dovesse adottare la mano pesante con l’esclusione del Milan dalla Coppa, l’Atalanta sarebbe qualificata direttamente alla fase a gironi senza passare dalla lunga trafila dei preliminari in programma dal 26 luglio. Secondo indiscrezioni, i giudici dovrebbero esprimersi nel giro di 48 al massimo 72 ore, quindi prima del weekend. Milan che avrà comunque la possibilità di appellarsi al Tas di Losanna, con verdetto in quel caso atteso ai primi di luglio.

Mercoledì 20 giugno intanto a Nyon ci sarà il sorteggio anche per le squadre del primo e secondo turno di qualificazione, dunque l’Atalanta conoscerà il suo cammino che ad oggi è rappresentato dalla prima doppia sfida europea prevista con gara d’andata giovedì 26 luglio e ritorno il giovedì successivo 2 agosto. Sorteggi che Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it) seguirà in diretta dalle ore 13 con una puntata speciale di «TuttoAtalanta»: conduce Matteo De Sanctis, in studio alcuni degli opinionisti «storici» del programma sportivo come i giornalisti Cesare Malnati e Giangavino Sulas.

Il programma nerazzurro pre-Europa, intanto, si sta andando via via delineando: dopo il raduno a Zingonia, la presentazione allo stadio e la prima notte a Castione il 4 luglio, il ritiro prevederà due sgambate ormai classiche, domenica 8 luglio a Rovetta la prima amichevole con i dilettanti della Rappresentativa Val Seriana che sarà affidata ancora al selezionatore Roberto Radici e sabato 14 luglio ancora a Rovetta contro il Brusaporto di Giacomo Mignani che milita in Eccellenza.

