(Foto by (foto Paolo Magni))

Pierluigi Gollini (Foto by (foto Paolo Magni))

Europa, Gollini suona la carica

«Pronti a lottare per la Champions» Il portiere nerazzurro dopo la vittorio sul napoli al San Paolo: «Abbiamo espresso un buon gioco e abbiamo trovato una grande vittoria. I tre punti ci danno carica in vista del rush finale e della Coppa Italia».

«Siamo pronti per lottare per la Champions League. Abbiamo espresso un buon gioco e abbiamo trovato una grande vittoria. I tre punti ci danno carica in vista del rush finale e della Coppa Italia». Così il portiere del’Atalanta, Pierluigi Gollini, ha parlato al termine del match vinto lunedì 22 aprile a Napoli.

L’estremo difensore bergamasco, dopo un inizio di stagione sotto tono, ha conquistato la fiducia di mister Gasperini: «La concorrenza è stimolante e ti impedisce di sederti sugli allori. Sono felice perché sto trovando spazio e sto dimostrando le mie qualità. Ci sono momenti in carriera in cui c’è meno spazio ma l’importante è non mollare mai», ha concluso ai microfoni di «Sky Sport».

