Atalanta in campo contro lo Swansea City

Gol di Ilicic al 5’ - In diretta: 0-1 - Foto Atalanta in campo a Swansea, in Galles, per sfidare lo Swansea City nel primo match della tournée in Gran Bretagna che include anche le partite contro Norwich (30 luglio) e Leicester (2 agosto).

I nerazzurri affrontano un avversario, lo Swansea, che gioca in Championship, in pratica la serie B inglese, e sabato prossimo debutterà in campionato. Per i nerazzurri allenati da Gasperini è il primo test attendibile della stagione, un duello internazionale per abituarsi al clima della Champions League.

Ecco lo schieramento ufficiale dell’Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Reca; Gomez; Ilicic; Barrow. In panchina Zapata, così come i due ultimi rinforzi Muriel e Malinovskyi. Sotto osservazione, in primis, Barrow al centro dell’attacco e Reca come esterno sinistro. Allo stadio una cinuantina di tifosi atalantini.

Le azioni più importanti

24’: Palo di Castagne (Atalanta) con un tiro dall’interno dell’area;

5’: Gol di Ilicic con un tiro da fuori area di sinistro al 5’. Atalanta 1,Swansea City 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA