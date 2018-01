Atalanta, intervista al Papu

«Non mi muovo da qui» «Borussia meno difficile della Juve, ma qui c’è la finale. In A siamo dietro le cinque big. Io nei tre tornei punto ai 16 gol di un anno fa».

La vera impresa sarebbe eliminare la Juve in Coppa Italia, e penso che la finale sia da considerare il traguardo più prestigioso: l’Atalanta ne ha giocate tre in 110 anni». Il «Papu» Gomez ha scelto, anzi no: «Ma la verità è che sulle due partite la Juve è “molto favorita” (dice proprio così, ndr), con il ritorno allo Stadium a noi serviranno due imprese, non una. Avrei preferito trovarla in finale, perché vi assicuro che in una partita secca questa Atalanta può essere un problema enorme per chiunque».

Se vi riuscirà l’impresa, il rischio è poi di giocarsi la Coppa Italia all’Olimpico contro la Lazio...

«La Lazio è fortissima, dietro Napoli e Juve che si giocheranno lo scudetto è la squadra che preferisco: doti fisiche, qualità enormi, i gol di Immobile».

Da quando c’è Gasperini la Lazio è la squadra che più ci ha messi in difficoltà

«Sì, perché gioca un po’ come noi, e ci tiene testa. Sarebbe bello andare in finale ed evitarla, c’è anche il Milan... Ma prima per noi c’è di mezzo la Juve. Poteva andarci meglio, ma è sicuro che noi ci proveremo».

