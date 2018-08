Atalanta, la serata delle prime volte

Doppietta di Rigoni e fascia a Palomino La sfida contro la Roma, finita 3-3, ha regalato tante soddisfazioni ai nuovi nerazzurri. Tra esordi e gol, è stata la serata delle prime volte.

Il sito ufficiale dell’Atalanta ha elencato tutte le curiosità sul match contro i giallorossi. I nerazzurri hanno sfiorato il colpaccio all’Olimpico.

Roma-Atalanta ha fatto registrare diverse “prime volte”. Innanzitutto prima partita con la fascia da capitano per Josè Luis Palomino, ereditata per questo match dal connazionale Papu Gomez, rimasto in panchina.

Restando in Argentina, esordio in Serie A e nell’Atalanta per Emiliano Rigoni. E sono arrivati subito anche i primi gol del numero 24 nerazzurro: addirittura due per festeggiare al meglio il suo doppio debutto.

Prima partita con la maglia dell’Atalanta anche per Ali Adnan, arrivato pochi giorni fa dall’Udinese.

Primo gol in Serie A per Timothy Castagne: l’esterno belga aveva già segnato con la maglia dell’Atalanta, ma in TIM Cup, nel successo 2-1 sul campo del Napoli nei quarti di finale giocati il 2 gennaio scorso.

Prima da titolare in nerazzurro per Luca Valzania, finora impiegato solo a gara in corso nei preliminari di UEFA Europa League. Per il centrocampista si tratta anche della prima presenza in questo campionato, non l’esordio in A però: il suo debutto in massima serie risale infatti alla stagione 2014-2015 quando giocava ancora nel Cesena (in Cesena-Napoli 1-4 del 6 gennaio 2015).

Prima da titolare in campionato, infine, per Matteo Pessina che aveva fatto il suo esordio in Serie A entrando nei minuti finali del match con il Frosinone. Nei preliminari di UEFA Europa League, invece, era già partito quattro volte nell’undici titolare>.

