Atalanta, martedì con «L’Eco» speciale di 16 pagine sulla sfida con il Manchester Una lunga serie di servizi introduce la grande partita di mercoledì sera di Champions: gratis con «L’Eco di Bergamo».

«Un altro passo nella storia». È questo, per l’Atalanta, la partita che si giocherà mercoledì 20 ottobre all’Old Trafford di Manchester, contro i Red Devils. E quella che vedete è la copertina realizzata da Daniele Toresani per lo speciale di 16 pagine che martedì sarà (inserito nel giornale) pubblicato con «L’Eco di Bergamo».

La copertina di Daniele Toresani

Si tratta di uno speciale che analizza in ogni aspetto possibile la partita. Partendo come di consueto dall’intervista/editoriale di Elio Corbani. Poi la storia delle trasferte inglesi, curata da Pier Carlo Capozzi. Due interventi tecnici di Pietro Serina e la lunga storia dello stadio che ospiterà la partita, raccontata da Dino Nikpalj. Dopo Goodison Park, Emirates Stadium e Anfield Road, l’Atalanta calcherà il terreno di un altro stadio storico inglese: Old Trafford.

Luca Bonzanni racconta una storia incredibile di amicizia tra tifosi atalantini e inglesi, Matteo Spini intervista il giornalista inglese Tyrone Marshall, Paolo Vavassori compone l’identikit tecnico della squadra, mentre Luca Bonzanni ne racconta la storia. Infine, per chi andrà in trasferta, miniguida della città curata da Matteo Spini.

