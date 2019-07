Atalanta, martedì contro il Norwich

Possibile qualche minuto per Zapata Lunedì sera la squadra si trasferirà a Norwich per la partita di martedì sera (ore 20 italiane) a Carrow Road contro il Norwich City neopromosso in Premier League e giovedì sera sarà a Leicester per la partita di venerdì (20,30) contro le Foxes, ultima del trittico della tournée in Gran Bretagna.

E domenica l’Atalanta ha studiato, cioè si è allenata il mattino in palestra, il pomeriggio in palestra e sul campo, dove ha continuato a prepararsi lavorando in un clima molto disteso che è diventato divertente quando Gomez, dopo aver massacrato di tiri Gollini insieme a Ilicic, Zapata e Barrow, si è messo i guantoni da portiere pretendendo che i fotografi immortalassero i suoi strepitosi interventi. E Ilicic? Si è divertito con il suo magico sinistro a centrare da lontano l’interno del furgone con il materiale tecnico. Forti in campo e mattacchioni fuori. Non c’è nessun giocatore indisponibile, vedremo se contro il Norwich Gasperini concederà qualche minuto a Zapata, l’unico giocatore di movimento a non essere entrato contro lo Swansea.

