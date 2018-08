Atalanta, oggi il sorteggio a Nyon

Segui qui per i playoff dei preliminari Atalanta e Haifa pescheranno una fra Vitesse-Basilea, Cska Sofia-Copenaghen, Rangers -Maribor, Hajduk -Steaua.

Prima di scendere in campo contro l’Hapoel Haifa (andata giovedì 9 in Israele, ritorno giovedì 16 a Reggio Emilia), l’Atalanta conoscerà il nome dell’avversario che affronterà nei playoff dei preliminari in caso di qualificazione. Oggi a Nyon alle 12 è infatti in programma il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti per l’ultimo atto prima della fase a gironi, e l’abbinata Atalanta-Hapoel Haifa è stata inserita nell’urna numero quattro insieme ad altre sette sfide del terzo turno. Atalanta-Hapoel è però fra le quattro sfide non teste di serie, quindi oggi potrà esser sorteggiata solo con le quattro partite delle teste di serie: Cska Sofia-Copenaghen, Vitesse-Basilea, Rangers Glasgow-Maribor, Hajduk Spalato-Steaua Bucarest.

Oggi l’Atalanta alle 13.30 conoscerà quindi il nome delle due squadre che potrebbe affrontare ai playoff e fra dieci giorni (con la conclusione del terzo turno preliminare) gli abbinamenti diventeranno effettivi. Segui qui la diretta.

Sabato alla compilazione delle griglie da parte dell’Uefa, l’Atalanta ha tirato un sospiro di sollievo perché ha evitato le corazzate Siviglia e Zenit San Pietroburgo, inserite rispettivamente nelle urne 3 e 5 (le urne 1 e 2 sono invece riservate al percorso campioni, cioè le squadre che hanno vinto i rispettivi campionati).

Fra le otto possibili avversarie dell’Atalanta (che ha un coefficiente Uefa di 15,249), in quattro hanno un coefficiente superiore: gli svizzeri del Basilea (71 punti, freschi di eliminazione dai preliminari di Champions per mano del Paok), i danesi del Copenaghen (34), i romeni della Steaua Bucarest (27,5) e gli sloveni del Maribor (22,5). Le altre quattro possibili avversarie hanno invece un coefficiente inferiore: i croati delll’Hajduk Spalato (7), gli olandesi del Vitesse (6), i bulgari del Cska Sofia (3,825) e gli scozzesi dei Rangers Glasgow (3,725). E proprio ieri, nella prima gara della Scottish Premiership, i Rangers di Steven Gerrard (al debutto ufficiale in panchina) hanno pareggiato sul campo dell’Aberdeen, raggiunti sull’1-1 al 93’ dopo aver giocato quasi tutto il match in inferiorità numerica per l’espulsione di Morelos al 12’.

L’Atalanta invece prima di pensare ai playoff deve occuparsi dell’Hapoel Haifa nel terzo turno preliminare: andata giovedì 9 in Israele (alle 18 ora italiana, le 19 ora locale), ritorno giovedì 16 a Reggio Emilia (fischio d’inizio ore 20). I playoff si giocheranno, sempre con partite di andata e ritorno, il 23 e il 30 agosto e spalancheranno le porte alla fase a gironi: il sorteggio è in programma venerdì 31 agosto a Monaco.

