Atalanta, parla Gasperini - Video

«Non ci giochiamo la stagione» Segui in diretta le parole di Gian Piero Gasperini da Copenaghen dove giovedì sera i nerazzurri affronteranno lo spareggio decisivo di Europa League.

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini presenta la sfida decisiva di giovedì sera. L’Atalanta è attesa da uno spareggio “dentro o fuori”. La gara di andata è terminata con il risultato di 0-0, quindi i nerazzurri per passare il turno devono vincere oppure pareggiare dall’1-1 in poi. In caso di nuovo 0-0 si andrà ai tempi supplementari e poi eventualmente ai rigori.

GUARDA IL VIDEO

«Favola Atalanta? Speriamo che sia un bel romanzo - commenta Gasperini -. In questo momento non credo che vengano a mancare le energie. Una cosa che non mi preoccupa è un recupero di energie. Le soluzioni in attacco sono tante: Zapata, Gomez, Cornelius e Barrow. Dobbiamo anche ragionare nell’arco della gara, non solamente dall’inizio.

Non ci giochiamo la stagione, ma un momento della stagione. Fino ad ora la squadra ha fatto bene. Ha fatto tutto il meglio di quello che doveva fare. Da due mesi lavoriamo per giocarci questa partita che è un momento della stagione. Quello che abbiamo fatto finora ci deve dare fiducia. Il Copenaghen è un’ottima squadra e soprattutto in casa ha un atteggiamento diverso. È una squadra propositiva e offensiva. Non lo scopro oggi».

Alla conferenza ha parlato anche il centrocampista Marten de Roon: «Nella partita di andata abbiamo creato tante occasioni, nonostante il campo fosse molto difficile. Loro in casa sono forti, hanno 35 mila tifosi allo stadio che li sosterranno. Hanno giocato in Champions negli ultimi due o tre anni. Noi dobbiamo segnare un gol. Serve grinta e voglia. Dobbiamo essere lucidi: quando lo siamo abbiamo grande opportunità di vincere».

La partita decisiva per l’accesso alla fase a gironi di Europa League dell’Atalanta: la gara di ritorno dello spareggio playoff contro il Copenaghen sarà al centro anche del palinsesto dell’emittente televisiva regionale Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre – live streaming www.bergamotv.it). Come al solito si parte in anticipo di un’ora rispetto al fischio d’inizio del match, quindi alle 17.30, con il via della trasmissione “Diretta Stadio Europa League” e i primi collegamenti video dalla Danimarca per le ultimissime dall’esterno del “Telia Parken”. Nello studio condotto da Giorgio Bardaglio, invece, a commentare la partita saranno l’ex calciatore e allenatore dell’Atalanta Lino Mutti, il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi e Carlo Canavesi. La postazione per la cronaca minuto per minuto sarà affidata a Fabrizio Pirola mentre a Mariachiara Rossi toccherà il compito di interagire con i tifosi da casa che potranno commentare in tempo reale l’andamento della gara scrivendo i loro messaggi con sms al 335.6969423. A seguire ampia pagina dopopartita con la diretta delle conferenza stampa dei due allenatori e le interviste ai calciatori dell’Atalanta che si fermeranno nella cosiddetta “mixed zone”. Venerdì, infine, appuntamento dalle ore 21 con l’analisi finale di “TuttoAtalanta Europa League”, sempre su Bergamo Tv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA