Atalanta, preoccupa Zappacosta: martedì gli esami per capire l’entità dell’infortunio

C’è apprensione per Davide Zappacosta in casa Atalanta . L’esterno, appena rientrato da un infortunio muscolare, è alle prese con un risentimento al flessore sinistro che lo ha costretto a lasciare il campo domenica contro la Salernitana.Lunedì 16 gennaio il laterale si è limitato a svolgere terapie e martedì 17 si sottoporrà a esami strumentali per chiarire la natura e l’entità dell’infortunio e i conseguenti tempi di recupero.

Quasi certamente Zappacosta non sarà a disposizione per le gare di giovedì con lo Spezia e di domenica con la Juve

In ogni caso, quasi certamente Zappacosta non sarà a disposizione per il doppio impegno ravvicinato che attende i nerazzurri di Gasperini, in campo giovedì 19 al Gewiss Stadium (ore 15) contro lo Spezia negli ottavi di Coppa Italia e domenica 22 (ore 20,45) a Torino contro la Juventus in campionato. All’Allianz Stadium domenica l’Atalanta dovrà rinunciare anche a Teun Koopmeiners, ammonito contro la Salernitana e in attesa di squalifica (era in diffida). Sarà invece disponibile Luis Muriel, recuperato dopo la tallonite e già in panchina contro la Salernitana.