Atalanta prestissimo al lavoro

Ecco le date delle prime amichevoli Sono state definite le prime amichevoli dell’Atalanta in programma durante la preparazione in Val Seriana.

La prima uscita degli uomini di Gian Piero Gasperini è fissata per domenica 8 luglio alle ore 17 sul campo Comunale di Rovetta e sarà la classica sgambata che aprirà la stagione contro una Rappresentativa della Val Seriana. Sabato 14 luglio la seconda amichevole, sempre a Rovetta e sempre alle 17, contro il Brusaporto per il Trofeo Fra.mar, altro tradizionale appuntamento di inizio preparazione di questi ultimi anni. L’Atalanta scenderà in campo anche domenica 15 luglio, sempre alle 17 ma stavolta allo stadio Comunale di Clusone, nel test con gli svizzeri del Chiasso.

