Atalanta, quando si recupera la partita?

Possibile il 14 marzo, ci si vede mercoledì Partita di Campionato rinviata, le due squadre devono comunque vedersi mercoledì, per la Coppa Italia.

Sulla carta la prima data disponibile per recuperare Juventus-Atalanta - rinviata domenica 25 febbraio per neve a Torino - sarebbe mercoledì 14 marzo, teoricamente alle 18 perché non si può giocare in concomitanza con la Champions League.

Comunque si dovrebbe decidere solamente dopo il ritorno di Tottenham-Juventus del 7 marzo. Intanto le due squadre si rivedranno mercoledì per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. Si parte dall’uno a zero di Bergamo firmato da Higuain, che domenica sarebbe rimasto a guardare. Ancora incerta la presenza del Pipita, mentre Dybala potrebbe avere una maglia da titolare. Buran permettendo: mercoledì attesa ancora neve a Torino in tarda serata, ma si gioca alle 17.30, e temperature stabilmente sotto lo zero.

