Atalanta, Sarajevo fa paura ai tifosi

Il sondaggio: vittoria al 50% Quante possibilità ha l’Atalanta di passare il turno contro il Sarajevo? I tifosi nerazzurri si dividono tra ottimismo e timore. Guarda i risultati del sondaggio.

Sarajevo fa paura. Il pareggio dell’andata contro i bosniaci non lascia tranquilli i tifosi atalantini, consapevoli che l’unico risultato possibile giovedì prossimo è la vittoria. Abbiamo proposto un sondaggio sulle possibilità di passaggio del turno e i risultati sono tra l’ottimismo e il timore: in 286 (pari al 15% del totale) ha risposto che ci sono 50% di passare, mentre in 242 sono ottimisti e non hanno dubbi sulla vittoria.

C’è speranza dopo un 2-2 casalingo nelle coppe europee? È quanto si chiedono i tifosi atalantini, turbati dal pareggio rimediato dal Sarajevo giovedì dopo un primo tempo in salsa nerazzurra. In attesa del ritorno, abbiamo scartabellato i risultati di tutte le squadre italiane in Europa, scoprendo 16 precedenti: curiosamente nel 50 per cento dei casi (8) nonostante il 2-2 tra le mura amiche nella gara di casa i club nostrani sono riusciti a superare il turno. Per di più hanno avuto un lieto fine gli ultimi due casi: la scorsa primavera, entrambe le volte negli ottavi, Juventus (Champions League) e Lazio (Europa League) furono fermate sul 2-2 rispettivamente allo Juventus Stadium e all’Olimpico da Tottenham e Dinamo Kiev. Date quasi per spacciate, si presero la qualificazione con 2 vittorie esterne.

