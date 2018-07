Atalanta-Sarajevo giovedì a Reggio

Ecco un video dei prossimi avversari Chi sarà il primo avversario dell’Atalanta nella sfida ai preliminari di Europa league? Conosciamo il Sarajevo.

I bosniaci hanno vinto 3-0 il ritorno e giovedì contro il Banants affronteranno l’Atalanta a Reggio Emilia. Tutto facile per il Sarajevo, che dopo il successo per 2-1 in Armenia nella gara di andata, batte il Banants anche nel ritorno (3-0) del primo turno dei preliminari di Europa League approdando così al secondo turno. Anche loro hanno dovuto attendere il Tas per conoscere l’avversario: non sarà la Fiorentina, ma l’Atalanta. Dopo l’annuncio della sentenza l’Atalanta ha ridefinito i piani in vista della prima sfida ufficiale della stagione. I nerazzurri lunedì e martedì saranno ancora a Rovetta per preparare al meglio la sfida contro il Sarajevo.

La partita di andata si giocherà giovedì prossimo a Reggio Emilia mentre il ritorno è in programma a Sarajevo il 2 agosto. In palio l’accesso al terzo turno preliminare (9 e 16 agosto), penultimo ostacolo nella corsa alla qualificazione alla fase a gironi di Europa League che si deciderà nei playoff del 23 e 30 agosto).

Mercoledì il Sarajevo ha impiegato poco più di mezz’ora per mandare definitivamente in archivio la pratica qualificazione, il tempo di segnare due gol con Mujakic (31’ pt) e Ahmetovic (38’ pt), già a segno nell’andata; nella ripresa il sigillo di Resic che al 27’ ha siglato il 3-0.

Oltre al Sarajevo, hanno staccato il biglietto per il secondo turno Vaduz (Liechtenstein), Rangers Glasgow, Hibernian (Scozia), Honvéd, Ujpest (Ungheria), Zeljeznicar (Bosnia), Kairat, Tobol (Kazakistan), Trakai, Zalgiris (Lituania), Lech, Gornik Zabrze (Polonia), Laç (Albania), Dinamo Minsk, Shakhtyor (Bielorussia), Viitorul (Romania), Partizan Belgrado Radnicki Nis, Spartak Subotica (Serbia), Molde, Sarpsborg (Norvegia), Slavia Sofia, Cska Sofia (Bulgaria), Stjarnan, Fh (Islanda), Slovan Bratislava, Trencin, Dunajska Streda (Slovacchia), Hacken, Aik (Svezia), Balzan (Malta), Maccabi Tel Aviv (Israele), Pyunik (Armenia), Apollon Limassol (Cipro), Fola, Progrès (Lussemburgo), Chikhura (Georgia), Copenaghen, Nordsjaelland (Danimarca), Ventspils (Lettonia), Maribor, Rudar Velenje, Domzale (Slovenia), B36 Torshavn (Far Oer), Dundalk (Irlanda), Osijek (Croazia).

© RIPRODUZIONE RISERVATA