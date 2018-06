Atalanta, sfuma il sogno della Primavera

I nerazzurrini battuti dalla Fiorentina Sfuma il sogno scudetto della Primavera atalantina. I nerazzurrini sono stati battuti dalla Fiorentina (0-2) nella semifinale dei play off. Ancora una volta, dopo aver dominato il campionato, le nuove leve atalantine non riescono ad andare fino in fondo.

Un’uscita amara per la Primavera, che quest’anno sognava lo scudetto dopo aver dominato il campionato. Niente da fare: la Fiorentina ha messo in campo tutto il suo cinismo con un gol nel primo tempo firmato da Gori e uno nella ripresa dopo l’assalto nerazzurro segnato da Diakhate. I ragazzi di Brambilla ci hanno provato in tutti i modi, ma non sono riusciti a trovare lo spunto vincente in attacco. Evidente l’assenza di Musa Barrow, che da gennaio la società ha deciso di promuovere in prima squadra. Importante anche la defezione di Bastoni in difesa a causa di un infortunio.

