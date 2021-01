Atalanta: «Spero che Diallo rimanga»

Gasp, Maehle ottimo biglietto da visita «Il mercato? Noi stiamo bene, la società è attenta. C’è una soluzione interna al club che potrebbe essere molto interessante, anche se la squadra è a posto: si tratta di Amad Diallo».

Alla vigilia del match col Sassuolo, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini rivela un retroscena sulla finestra di gennaio: «È chiaro che è del Manchester United (acquistato il 5 ottobre, ndr), ma potrebbe restare qualche mese ancora qui da noi. Mi piace molto, ha solo 18 anni. A me piacerebbe che restasse fino a giugno, ovviamente dipende dal suo club».

Il tecnico nerazzurro ha dichiarato chiuse le operazioni in entrata: «Maehle è appena arrivato, a mercato ancora da iniziare: significa che c’è la convinzione che questo giocatore possa essere utile per la squadra, diversamente dai casi che capitano magari all’ultimo giorno delle trattative. È già un bel biglietto da visita - ha proseguito -. Qualcuno, se ha la possibilità di andare a giocare, è giusto che sia così. Col danese in più c’è esubero sulle fasce: le esigenze vanno accontentate e in questo senso in uscita bisogna chiudere il prima possibile, così possiamo concentrarci sul campionato visto anche a gennaio si gioca ogni tre giorni».

Domenica 3 si riprende ospitando i neroverdi: «A Bologna la squadra c’è stata, difficilmente nel calcio italiano c’è una simile differenza di prestazione: non siamo riusciti a chiudere e ci siamo fatti raggiungere - chiude Gasperini -. Domani si riparte dal Sassuolo, la più simile a noi in mezzo alle squadre metropolitane, con cui abbiamo una striscia molto positiva: questa settimana è stata molto utile per tutti, ci siamo allenati bene e siamo pronti a un nuovo tour de force, con la Coppa Italia e il recupero di Udine in mezzo. C’è la Champions League da fine febbraio: ci sono obiettivi da aggredire e conquistare, le pile sono molto cariche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA