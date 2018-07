Atalanta, doppietta di Gomez a Clusone

Poi la rete di Mancini: 3-1 contro il Chiasso Gasperini schiera Berisha, Zapata in panchina: amichevole a Clusone per l’Atalanta contro il Chiasso. Dopo un minuto sinistro di Malinowski, poi tripletta atalantina.

Secondo impegno consecutivo per l’Atalanta, che a Clusone sfida gli svizzeri del Chiasso dopo il successo contro il Brusaporto (4-0) di sabato 14 luglio. Esordio dal 1’ per Berisha, mentre Zapata si è accomodato in panchina: impegno più probante rispetto alle prime due, e infatti Gasperini ha scelto un’Atalanta che più si avvicina a quella che effettivamente sarà in campo nella stagione che prenderà ufficialmente il via entro la fine del mese in caso di Europa League.

Partenza ad handicap per la formazione di Gasperini: dopo meno di un minuto gran sinistro vincente di Malinowski ed il Chiasso passa in vantaggio. L’Atalanta reagisce subito e de Roon spara alto da due passi al 4’. Buona prestazione del portiere degli svizzeri Mossi, che para su Castagne all’11’, prima di essere salvato da una traversa colpita da Ilicic su botta violenta ravvicinata.

Al 20’ dagli spalti di Clusone, pieni solo per metà a causa della concomitanza con la finale del Mondiale, un tifoso isolato invita il Papu a maggior impegno: il capitano nerazzurro prima risponde da lontano con le parole, poi si scatena realizzando il pareggio da due passi al 22’ e il gol del vantaggio con un bel piattone di sinistro dal limite imparabile su traversone basso da sinistra al 34’. Al 39’ e dopo diverse parate dell’ottimo Mossi, arriva il 3-1 con Mancini, bravo a farsi trovare pronto su corner di Papu Gomez e di testa insacca.

Atalanta primo tempo (3-4-3): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Castagne, de Roon, Valzania, Gosens; Ilicic, Barrow, Gomez. All. Gasperini.

