Atalanta, una vittoria per allontanare il pericolo Roma

Certo l’impresa all’Olimpico non è delle più semplici. In ogni caso le sette reti totalizzate negli ultimi due match (3 all’Olympiacos in Europa League; poker alla Sampdoria in campionato) inducono ad un cauto ottimismo. Possiamo contare su un’Atalanta ritrovata nelle giocate, nelle gambe e nella consapevolezza di ambire a posizioni molto gratificanti.