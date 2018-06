Atalanta Under 17 in semifinale scudetto

Battuto il Genoa, ora c’è la Juventus

Missione compiuta per l’Atalanta Under 17 che approda nella semifinale scudetto dopo la vittoria conquistata contro il Genoa. L’1-0 casalingo contro i grifoni legittima la vittoria per 2-3 dell’andata.