Atalanta, vincendo con il Cagliari

Salvaguardata la vetta della classifica Atalanta ancora capolista se batterà domenica 4 ottobre all’ora di pranzo il Cagliari al Gewiss Stadium. Si giocherà nonostante il caso positivo emerso nell’organico nerazzurro.

L’ottimismo sulla sfida con l’undici sardo non difetta dopo aver asfaltato in rapida successione Torino e Lazio in casa loro. Nelle due trasferte si sono applauditi a più non posso Papu e soci in grado di rifilare un poker di reti a entrambe le avversarie (una sola subita a Roma). I presupposti per un tris ravvicinato esistono eccome. Il Gasp ci ha ripresentato al via del campionato una squadra strepitosa per gioco e atletismo. Gli allenatori avversari, non sanno più a che Santo rivolgersi dovendo affrontare una squadra che ha fatto dell’imprevedibilità di manovra un dna vincente.

Quale altra compagine del torneo dispone, tra l’altro, di esterni votati perfino a far piangere i portieri di turno? Eh sì, Hateboer sulla destra, Gosens a sinistra, oltre alle preziose nonché puntuali folate lungo il manto erboso stanno contribuendo a movimentare in alto il pallottoliere delle marcature. Al resto ci pensa Gomez attuale capocannoniere dell’ambita graduatoria in attesa che bomber Zapata raggiunga la miglior condizione di forma. Meriti particolari anche alla difesa con certificabili salti di qualità rispetto al recente passato. Eusebio Di Francesco, condottiero del Cagliari dall’estate (al posto del non confermato Walter Zenga) è pertanto avvisato.

Sulla Champions alla prossima puntata anticipando che anche in questo ambito ne vedremo delle belle. Sulla formazione anti Cagliari non è stato convocato l’acciaccato Caldara che, comunque, non sarebbe stato schierato al pronti-via. In avanti parecchie probabilità che Gasp riconfezioni sin dall’inizio i nazionali colombiani Muriel-Zapata. Per il resto solo conferme.

