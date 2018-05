Balotelli, il gol e la dedica a Astori

«Eri con mio papà, il gol è per te» Al rientro in Nazionale Balotelli ha segnato il primo gol contro l’Arabia Saudita e dopo la gara ha pubblicato su Instagram la dedica al giocatore bergamasco.

Una gol che segna il ritorno in azzurro di Mario Balotelli, in amichevole contro l’Arabia Saudita, nella nuova Nazionale targata Roberto Mancini. Il giocatore bresciano con tanto di cresta punk, ha subito voluto lasciare il segno con un tiro teso da fuori area che non ha lasciato scampo all’estremo difensore saudita. La gioia di rivestire la maglia e di tornare a segnare, tuttavia non hanno impedito a Super Mario di rivolgere un pensiero a Davide Astori, il calciatore 31 enne bergamasco, capitano della Fiorentina morto a Udine per una crisi cardiaca la mattina di domenica 4 marzo, a poche ore dalla partita.



«Lo so che è tardi - scrive Balotelli nel post su Instagram- lo so che ormai sei la.. ma sono convinto che là, in alto, oggi la guardavi con mio papà la partita! Questo gol, anche se non vorrà dire niente, anche se non servirà a niente, lo dedico a te #davideastori».

