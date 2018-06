Bartocci lascia la Bergamo Basket

Il direttore generale va a Torino in A1 Ferencz Bartocci è da considerare l’ex direttore generale della Bergamo Basket. Manca solo la sua firma sul contratto (già predisposto) che lo legherà per un paio di stagioni al Torino, club blasonato da una vita della massima serie nazionale.

La permanenza di Bartocci alla compagine orobica è durata purtroppo soltanto un anno. Arrivato la scorsa estate, è stato sicuramente uno degli artefici nella miracolosa salvezza nell’ultimo scorcio del torneo. Gran lavoratore e profondo conoscitore del pallone a spicchi, Bartocci ha il merito di aver convinto coach Giancarlo Sacco a rientrare in panchina e prendere in mano la squadra sull’orlo del precipizio nelle otto gare finali. Per il team del patron Massimo Lentsch una perdita, sicuramente, di spessore. In questo momento, in particolare, visto che proprio Bartocci era alle prese con un programma di ristrutturazione e rivoluzione societaria. In altre parole un problema in più per il presidente, impegnato nel dare continuità sul territorio alla formazione cittadina.

Esiste, infatti, lo spauracchio di una cessione del diritto sportivo fuori provincia appetito da due-tre sodalizi. A tal proposito mancano aggiornamenti dalla passata settimana dopo cioè l’incontro con gli eventuali nuovi candidati a entrare in società. Di certo, il protrarsi di una decisione, nuoce sotto diversi aspetti. A risentirne è pure la campagna acquisti-cessioni in quanto risaputo che le operazioni di mercato di rilievo avvengono durante il mese di giugno. Bisogna, inoltre, darsi da fare sulla sostituzione dello stesso Bartocci a meno che non si conceda all’ex direttore Stefano Di Prampero di tornare in sella.

