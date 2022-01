Basket A2, Mascio Treviglio a Udine contro la capolista Scontro d’alta classifica tra la capolista Udine ( in vetta insieme a Cantù e Pistoia) e la Mascio Treviglio che insegue a soli due punti.

Appuntamento domenica 30 gennaio alle 18, sul parquet del palasport friulano. Trevigliesi che affrontano la trasferta consapevoli di battersi alla pari con il pur attrezzato team locale. Una consapevolezza certificata dalle ultime vittorie contro la titolata Cantù e l’Assigeco Piacenza anche loro nei piani nobili della serie A2.

Udine fu costretta alla resa anche nella sfida d’andata disputata al PalaFacchetti. Naturalmente per centrare l’obiettivo occorrerà una Mascio oltremodo concentrata e determinata. A Udine, inoltre, il quintetto allenato dal coach milanese dovrà ulteriormente confermare di disporre di tutti i requisiti per arrivare in alto.

La società ha comunicato che una persona del gruppo squadra (di cui non sono state rese note le generalità) è risultata positiva al Covid ed ora è in isolamento.

Resterà a forzato riposo la Withu sempre per la pandemia. La formazione cittadina ha saltato i due ultimi turni, in casa con Olginate e a Cividale del Friuli contro la regina del torneo cadetto. Le date di entrambi i recuperi non sono state ancora rese note dalla Lega Basket.

