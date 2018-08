Basket, Bergamo e Treviglio in ritiro

Il debutto in campionato il 7 ottobre Il team trevigliese convocato per lunedì 20 agosto mentre i cittadini torneranno ad allenarsi con la nuova rosa di giocatori mercoledì 22.

Ultimi giorni di vacanza per Bergamo e Treviglio. A precedere il team cittadino saranno i giocatori della Bassa, convocati per lunedì 20 alle 17 al PalaFacchetti. Bergamo, invece, comincerà la preparazione al campionato mercoledì 22 alle 17,30 nella tradizionale struttura sportiva del Lazzaretto, in piazzale Goisis. Gli organici di entrambe le squadre sono già state confezionate al cento per cento. Ciò favorirà gli allenatori i quali avranno l’opportunità di provare subito tattiche e schemi. E ce ne sarà estremamente bisogno visto che l’una e l’altra formazione sono uscite dal mercato largamente rinnovate.

Bergamo, infatti, ha confermato solo Fattori e Sergio; Treviglio, Pecchia, Borra e Palumbo. Le nostre rappresentanti hanno puntato soprattutto sulle coppie straniere, Roderick-Taylor (Bergamo) e Roberts-Olasewere (Treviglio). Un quartetto collaudato al quale viene richiesto giocate di alta qualità nonché puntuali punti da certificare a referto in ogni partita. Al parquet, ovviamente, il verdetto su chi ha operato meglio su un mercato lungo e non avaro di colpi di scena.

Da una prima sommaria valutazione, addetti ai lavori qualificati, a parità di valori negli stranieri indicano Treviglio più corazzata negli italiani. Sempre chi ne sa sul pallone a spicchi è convinto che Bergamo e Treviglio saranno in grado di puntare a una salvezza senza affanni particolari. Obiettivi da ritenere equi specie se si tiene conto dei budget messi a disposizione dalle società agli operatori della campagna acquisti-cessioni. Da ricordare che il via del torneo avrà luogo domenica 7 ottobre con Bergamo impegnata a Scafati; Treviglio in casa con il Legnano di Giancarlo Sacco.

