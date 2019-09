Basket, Bergamo-Orzinuovi 77-80

Tra 7 giorni il campionato contro Scafati A una settimana dal via del campionato (6 ottobre) il Bergamo viene superato al PalaAgnelli dalla pari categoria Orzinuovi (80-77 il risultato).

A preoccupare non è la sconfitta (dopotutto si tratta di amichevole) quanto la mancanza di personalità e di incisività del collettivo. D’altro canto se togliamo l’apprezzabile caratura dello statunitense Carroll e un sufficiente apporto dell’inglese Lautier la batteria degli italiani non è parsa all’altezza. Del resto era prevedibile che la mancata conferma in estate di Fattori, Benvenuti e Casella si sarebbe avvertita eccome.

Da qui l’esigenza di coach Marco Calvani di ricorrere a ritmi indiavolati e a un intenso animus pugnandi per mascherare le evidenti criticità. E l’impegno agonistico non è mai venuto meno nelle sfide della Supercoppa e nelle non poche partite non ufficiali disputate. Un copione che si è ripetuto pure sabato scorso con Orzinuovi, quintetto peraltro tra i meno competitivi del girone. Il film dell’incontro parla di un certo equilibrio nel corso dei 40 minuti indicando i parziali 22-22; 25-20; 7-19; 23-19. Tre i gialloneri in doppia cifra: Carroll (22) Lautier (19) e Zugno (11). Polveri più che bagnate per capitan Bozzetto (2) e Allodi (3). E domenica 6 ottobre esordio in campionato. Appuntamento al PalaAgnelli alle 18 contro Scafati reduce dal lunsinghiero terzo posto in Supercoppa avendo sconfitto Udine per 81-77 in virtù di un applaudito finale di partita.

