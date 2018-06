Basket, ferve la campagna acquisti

Bergamo e Treviglio ancora in bilico Ferve la campagna acquisti nel basket, ma Bergamo e Treviglio stanno ancora lottando per il loro futuro.

Giornate frenetiche per Bergamo e Treviglio alla ricerca di mezzi finanziari adeguati per garantirne un futuro dignitoso al basket orobico. E dal club della Bassa giungono segnali confortanti dopo l’incontro di lunedì 11 giugno dove all’invito della dirigenza hanno risposto un buon numero di persone intenzionate a portare un certo contributo al club di basket locale con alle spalle ben 47 anni di onorata continuità. All’incontro c’erano pure il sindaco Juri Imeri e il presidente Giovanni Grazioli della Casa Rurale che ha ospitato i presenti. Venuto a mancare l’abbinamento con la Remer (dopo un lustro di felice matrimonio) ovvio che la dirigenza si stia dando da fare per trovare per prima cosa il sostituto e naturalmente altre risorse. Sempre nella costruttiva riunione di lunedì si è dato vita a un Comitato di tifosi per consentire ai supporter un maggior coinvolgimento inteso nel più ampio senso del termine. Quanto al confezionamento della squadra per il prossimo campionato c’è parecchio da lavorare dopo la preoccupante rinuncia al talentuoso Marino; il punto di domanda sulle conferme degli stranieri Frazier, Easley, Voskuil e il problematico rinnovo del contratto a Specchia.

Sempre in attesa della fumata bianca in casa della Bergamo Basket. Rassicurante è la volontà di patron Massimo Lentsch di non cedere alle pressioni esercitate da un paio di società della serie cadetta intenzionate a rilevare il diritto sportivo della A2. Tutto (o quasi) dipenderà, comunque, dalle risposte di alcuni imprenditori di affiancarlo nell’impegnativa gestione. Al pari di Treviglio i tempi stringono dal momento che il mercato giocatori è già in pieno svolgimento. Prolungare le operazioni (compresa la conferma di coach Giancarlo Sacco) non sarebbe certo insignificante.

