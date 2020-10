Basket, Supercopa al secondo turno

Bergamo a Piacenza, Treviglio a Milano Secondo atto di Supercoppa di serie A2 domenica 18 ottobre coinvolte le orobiche Withu Bergamo e Cassa Rurale Treviglio.

Appuntamento per entrambe alle 18 rispettivamente a Piacenza e a Milano. Per il team trevigliese si tratterà di confermare il buon esordio della scorsa settimana dove l’ha visto vincente su Piacenza (90-80 il risultato). Viceversa la formazione cittadina, sconfitta in casa da Milano avrà il compito di evidenziare un miglioramento nella condizione di forma di larga portata. Importante per i bancari mantenere anche il primato in classifica per continuare da leader il classico torneo di avvicinamento al campionato.

Già in occasione della precedente sfida al PalaFacchetti coach Devis Cagnardi ha constatato il discreto amalgama offerto dai giocatori sul parquet in aggiunta ad un certificato animus pugnandi, elemento che lo stesso Devis privilegia da quando siede in panchina.

Non così per Bergamo: qui hanno difettato concentrazione e poca confidenza col canestro avversario. Da tenere ben presente, comunque, che il confermato allenatore Marco Calvani ha a che fare con otto nuove pedine con i soli Zugno (promosso capitano) e Parravicini appartenenti alla vecchia rosa. In altre parole occorre accordare alla squadra del presidente Massimo Lentsch un comprensibile tempo affinchè schemi tattici e quant’altro funzionino nel modo migliore. Determinante sarà l’apporto degli statunitensi Easley e Purvis.

