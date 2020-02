Benemerenze della Provincia di Bergamo

La petizione online per Elio Corbani Una petizione online per presentare la candidatura del giornalista sportivo Elio Corbani alle benemerenze civiche di Via Tasso.

La Provincia di Bergamo ha aperto il bando per le benemerenze civiche provinciali del 2020, un’occasione per riconoscere il valore di persone del nostro territorio. L’ex presidente di Via Tasso, Matteo Rossi, ha lanciato una petizione online per presentare la candidatura di Elio Corbani, noto giornalista sportivo, «voce» dell’Atalanta con le sue cronache radio e tv, firma de «L’Eco di Bergamo».

«Con alcuni amici abbiamo pensato che, in questo anno di grandi soddisfazione per il popolo bergamasco e atalantino – scrive in un post su Facebook Matteo Rossi –, sia importante ricordare da dove veniamo e chi per tanti anni ci ha accompagnato facendoci vivere emozioni attraverso la sua voce e il suo lavoro. Elio Corbani ha rappresentato per tutti noi la voce dell’Atalanta, fin da bambini, rendendoci possibile seguirla in lungo e in largo per l’Italia e per l’Europa. Abbiamo quindi pensato che questa benemerenza potrebbe essere un grande gesto d’affetto da parte di tutti i bergamaschi, in un periodo davvero particolare per i colori nerazzurri, per ciascuno di noi, per la bergamasca tutta, e sicuramente per Corbani». Per chi desidera votare per la candidatura di Corbani basta cliccare su change.org.

