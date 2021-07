Berrettini battuto, Wimbledon è ancora di Djokovic. Matteo: «Per me non è una fine, ma un inizio» Wimbledon, Matteo Berrettini battuto da Novak Djokovic nella sfida di domenica 11 luglio.

Matteo Berrettini si inchina a Novak Djokovic, per la sesta volta campione a Wimbledon: il tennista serbo, numero 1 al mondo, ha infatti battuto l’italiano, alla prima finale sull’erba del torneo londinese mai giocata da un azzurro, in quattro set molto combattuti (6-7, 6-4, 6-4, 6-3). Il 25enne romano, primo italiano nella storia a raggiungere la sfida decisiva per il titolo sui prestigiosi prati della capitale inglese, ha lottato per lunghi tratti alla pari con Djokovic, giunto alla 30esima finale a livello di Major della carriera. Oggi il serbo ha eguagliato Rafael Nadal e Roger Federer a quota 20 successi nei 4 tornei più importanti del circuito. Djokovic ha in bacheca 9 trofei dell’Australian Open, 2 del Roland Garros, 3 degli Us Open e 6 di Wimbledon.

«Per me questa non è la fine, ma l’inizio di una carriera. Sono contento di questa finale, spero che non sarà l’ultima. È stata una bellissima sensazione essere qui, ci voleva solo quel passo in più...», ha detto alla fine della partita Matteo Berrettini.

Novak Djokovic

(Foto by Ansa)

