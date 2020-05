«Bloccato in India, vi prego aiutatemi»

L’appello di un 58enne di Casnigo Ha anche problemi di udito: doveva rientrare in Italia il 12 marzo ma è stato bloccato in India per l’emergenza coronavirus.

Un viaggio di piacere in India atteso da tempo per ritrovare un amico indiano conosciuto anni prima e che ora vive in Austria. Un viaggio diventato un incubo per Siro Rossi, 58 enne di Casnigo. Avrebbe dovuto rientrare a casa il 12 marzo, ma l’emergenza sanitaria l’ha bloccato a Puri. La gente del posto, che prima gli sorrideva, oggi lo evita per timore di contagi. Siro , che ha problemi di udito e non gli funziona più l’auricolare di supporto, è stato cacciato dall’albergo e ora vive in esilio nella casa dell’amico rientrato in Europa. Il servizio di Paola Abrate per Bergamo Tv.

