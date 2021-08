Blu Basket Treviglio, annullate le gare con Cremona e Torino Non si giocheranno le partite del 31 agosto e del 1° settembre. Prossimo appuntamento per la Blu Basket sabato alle 18 al PalaFacchetti con Verona.

Per indisponibilità della società avversaria la gara amichevole con Torino fissata il 31 agosto al PalaFalcone di Leinì è stata annullata. Non si giocherà neanche la gara in programma mercoledì 1 settembre alle 18 contro la Vanoli Cremona (A1). Prossimo appuntamento per la Blu Basket sabato alle 18 al PalaFacchetti con Verona.

