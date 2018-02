Bonacina torna a Roma, sponda Lazio

È il nuovo allenatore della Primavera Giallorosso in campo quasi 30 anni fa, biancoceleste ora in panchina, nerazzurro sempre nel cuore. Valter Bonacina è il nuovo allenatore della Primavera della Lazio.

Chi si ricorda le gesta di Valter Bonacina in campo poteva scommetterci già mesi fa: l’ex difensore nerazzurro non avrebbe mollato la panchina tanto facilmente. E infatti a pochi mesi dall’addio a Zingonia eccolo tornare a plasmare (potenziali) futuri campioni. Il Cina è tornato a Roma, ma non sulla sponda dell’ottavo re, Francesco Totti, che ha visto esordire quando era ancora un ragazzino. Siederà sulla panchina della Primavera della Lazio, una delle squadre giovanili più importanti a livello nazionale. Sostituirà Andrea Bonatti, esonerato dopo l’ennesima sconfitta stagionale. Dal 2012 al 2017 alla guida della Primavera nerazzurra, Bonacina ha preparato quasi tutti i giovani protagonisti della cavalcata europea: Gagliardini, Conti, Caldara, Kessie. Un doveroso «in bocca al lupo» a una delle indimenticate bandiere nerazzurre.

Ecco il famoso gol di Bonacina al Milan degli invincibili nel 1988

