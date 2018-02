Borussia-Atalanta, 5mila tifosi

Percassi: «Godetevi la festa» Il presidente dell’Atalanta ha lanciato un messaggio alla vigilia della gara contro il Dortmund .Tre pagine su L’Eco di martedì 13 febbraio

Il Presidente Antonio Percassi ha voluto lanciare un appello a tre giorni dalla sfida di Europa league contro il Borussia: «Non solo una partita, ma una festa e un’opportunità. Non è un sogno, è realtà. Una fantastica realtà. È storia nerazzurra. Una bellissima storia che questa squadra ed il suo allenatore stanno continuando a scrivere. Dell’Atalanta oggi parlano tutti, prendendola ad esempio, un esempio da imitare e questo ci rende, se possibile, ancora più orgogliosi di esserne tifosi».

«L’Atalanta è ritornata in Europa dalla porta principale, conquistando l’accesso diretto alla fase a gironi. Ha meritato la qualificazione ai sedicesimi di finale da testa di serie. Ed ora, ecco il Borussia Dortmund. Difficile raccontare i pensieri che attraversano la mente o descrivere le emozioni di queste ore che precedono uno degli appuntamenti più importanti della nostra storia ultracentenaria… Un appuntamento storico, atteso da tanto tempo che, anche per questo, deve trasformarsi non solo in una grande festa, ma anche in un’importante opportunità, quella di far conoscere ancora e sempre di più a livello internazionale l’Atalanta e Bergamo, la nostra città. Una festa ed una grande opportunità da vivere tutti insieme, Società e tifosi, uniti e compatti, a partire da giovedì al Signal Iduna Park di Dortmund: un tifo caloroso, pieno di cuore e grande passione sportiva, per scrivere insieme ai nostri ragazzi ed al nostro allenatore un’altra pagina di storia nerazzurra».

TRE PAGINE DEDICATE ALL’ATALANTA

SU L’ECO DI BERGAMO DI MARTEDI 13 FEBBRAIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA