Briatore sul campo con Percassi

«Che spettacolo qui» - Video Flavio Briatore sui campi di Zingonia insieme al presidente dell’Atalanta Antonio Percassi. I due sono amici di vecchia data e da tempo sono soci in affari.

Il patron del Billionaire, come annunciato domenica sulle sue pagine social, ha accompagnato il figlio Nathan Falco a Zingonia dove ha partecipato all’Atalanta football camp. Briatore ha portato su Instagram in video in cui compare anche il presidente nerazzurro Antonio Percassi. I due sono a bordo di una golf car a pochi metri dall’allenamento. «Siamo al quartiere generale dell’Atalanta – racconta Briatore – è uno spettacolo».

