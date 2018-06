Cristante è già a Roma (per 30 milioni)

Giovedì visite e firma del contratto L’ormai ex giocatore nerazzurro è atterrato a Fiumicino nel pomeriggio di mercoledì 6 giugno e ha posato con la sciarpa giallorossa.

«La Roma è un obiettivo che sono riuscito a raggiungere». Bryan Cristante è già a Roma e giovedì si sottoporrà alle visite mediche per poi firmare un contratto con il club giallorosso, che con l’ex centrocampista atalantino, costato 30 milioni, mette a segno il terzo colpo di mercato dopo Coric e Marcano. «Sono pronto per la Champions e ho voglia di giocarla con questa squadra - ha detto il 23enne azzurro poco dopo essere sbarcato a Fiumicino - Se ho parlato con Di Francesco? Ancora no, ma ci parlerò».

