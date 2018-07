Caldara al Milan, Bonucci alla Juve

In rossonero folta truppa ex atalantina Caldara, Conti, Kessie, Bonaventura. Non è una formazione amarcord dell’Atalanta, ma quattro possibili titolari del Milan della prossima stagione.

A rinforzare la truppa di ex atalantini in maglia rossonera si è aggiunto anche Mattia Caldara, rimasto alla Juventus solo poche settimane. Il difensore centrale, una delle promesse del calcio italiano, è servito come pedina di scambio nella trattativa per riportare Leonardo Bonucci in bianconero. Un’operazione che sta scatenando molte polemiche tra i tifosi della Vecchia Signora. Bonucci, 31 anni, torna dopo il «tradimento» della scorsa stagione. Caldara, 24 anni e un futuro tutto da scrivere, non è riuscito nemmeno a mettere in mostra tutte le sue qualità dopo due anni splendidi in maglia nerazzurra. Oltre a Caldara, il Milan è riuscito anche a strappare Gonzalo Higuain e rinforzare così l’attacco senza sforare i parametri del fair play finanziario.

