Casello di Capriate aperto fino alle 23

Belotti: «Così meno code per i tifosi»

«Il casello di Capriate San Gervasio stasera resterà aperto fino alle 23. Io e Stefano Bolognini ringraziamo Autostrade per la disponibilità verso le migliaia di atalantini (e non solo) che stasera “intaseranno” la A4 uscendo ai caselli della nostra provincia e che sarebbero stati costretti a giri più lunghi e a code al pedaggio per la chiusura alle 22 dell’uscita di Capriate». Lo scrive Daniele Belotti su Fb.